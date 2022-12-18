«Утрата ценностного понимания футбола». Офис президента раскритиковал FIFA за отказ показать обращение Зеленского перед финалом ЧМ 18 декабря, 05:42 Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Офис президента Украины подверг критике FIFA за отказ показать видеообращение президента Владимира Зеленского на стадионе Лусаил в Катаре перед финалом Чемпионата мира по футболу в воскресенье, 18 декабря.

Видео было записано на английском языке с «призывом к миру», говорится в письменном заявлении офиса президента Украины для CNN.



"Катар поддержал инициативу президента, но FIFA заблокировала инициативу и не позволит показ видеообращения президента перед финальным матчем", - говорится в заявлении.

Видео дня

Офис президента Украины также заявил, что самостоятельно распространит видео, если FIFA не выпустит его в эфир, и заявили, что их решение заблокировать это покажет, что «FIFA потеряло ценное понимание футбола как игры, которая объединяет народы, а не поддерживает существующие разногласия».

CNN обратилось к FIFA, но не получило комментариев. Руководящий орган мирового футбола приложил крайние усилия, чтобы не допустить политических сообщений к своему демонстрационному турниру в Катаре, первой стране Ближнего Востока, когда-либо организовавшему это событие.

Катар публично не прокомментировал запрос Украины.

В субботу CNN получил видеокопию предварительно записанной речи Зеленского.

В ролике Зеленский говорит, что футбол призван объединять мир и призывает к "Чемпионату мира, а не мировой войны".

«Этот Чемпионат мира еще раз доказал, что разные страны и национальности могут решать, кто сильнее в фейр-плей, а не в игре с огнем, на зеленом поле, а не на красном поле боя», — говорит президент Украины в видео.

В офисе президента Украины CNN сообщили, что FIFA расценила сообщение как слишком политическое, и заявили, что отправили копию текста обращения в штаб-квартиру FIFA в Швейцарии в пятницу.

«В обращении президента нет ничего политического, что придает политическую окраску спортивному мероприятию, а именно нет субъективных оценок, политических сигналов и тем более обвинений», — отметили в Офисе президента, добавив, что «еще время для FIFA должно исправить свою ошибку».

«FIFA не должна бояться, что слова мира будут услышаны на всемирном футбольном празднике, символизирующем мир», — говорится в заявлении.