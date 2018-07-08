ЧМ-2018: за видео с приветствием Украине ФИФА вынесла Домагою Виде предупреждение

После победы сборной Хорватии над сборной России в матче четвертьфинала чемпионата мира по футболу футболист хорватской сборной, экс-игрок Динамо Киев Домагой Вида вместе с экс-игроком киевского клуба Огненом Вукоевичем записали видеоролик с приветствиями Украине. Международная федерация футбола сделала Виде предупреждение.

Об этом сообщает Интерфакс.

Вида признался, что на видео “нет никакой политики".

“У меня в Украине друзья со времен Динамо, ничего другого я не имел в виду,” - сказал хорват.

В комментарии к видеоролику министр иностранных дел Павел Климкин выразил солидарность с футболистами.

"Всегда считал, что спорт и политика не должны сочетаться. Но это видео на самом деле и есть то, что называется солидарностью", - написал Климкин.

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Вида подписал контракт на пять лет с киевским Динамо в начале 2013 года. В конце прошлого года стал игроком турецкого Бешикташа. Играет за сборную Хорватии с 2010 года.

Вукоевич играл в Динамо Киев с 2008 года. В мае 2017 года Динамо Киев назначил Вукоевича на должность менеджера по странам Балканского региона, Восточной и Центральной Европы.