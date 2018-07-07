Члены НАТО обеспокоены из-за личной встречи Трампа с Путиным

Фотосессия президентов России и США на саммите АТЭС во Вьетнаме. Ноябрь 2017 года

Член правящего альянса во главе с Ангелой Меркель, координатор ФРГ по трансатлантическому сотрудничеству Петер Байер заявил, что члены НАТО обеспокоены предстоящими переговорами президентов Дональда Трампа и Владимира Путина в Хельсинки. По его словам, они не знают, о чем могут договориться два лидера в ходе личных переговоров.

Об этом сообщает Reuters.

​“В альянсе есть большая обеспокоенность по поводу соглашений, которые могут заключить Трамп и Путин”, — сказал Байер.

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Он также рассказал об опасениях, которые вызвала встреча Трампа с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

“Ким пока дал только обещания. Мы не знаем, прекратил ли он обогащать уран. Только Трамп объявил саммит таким успешным”, — признался Байер.