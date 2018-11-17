17 ноября 2018, суббота

Члены Европарламента призвали Amazon отказаться от продажи вещей с символикой СССР

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Amazon призывают остановить торговлю одеждой с советской символикой

Amazon призывают остановить торговлю одеждой с советской символикой

Двадцать семь членов Европарламента призвали американскую компанию Amazon остановить торговлю вещами с советской символикой. Об этом сообщает EN.DELFI.

Отмечается, что письмо к главе компании Джеффу Безосу инициировал литовский бизнесмен и политик Антанас Гуога.

Обращение подписали члены ЕП из Литвы, Польши, Нидерландов, Хорватии, Латвии, Соединенного Королевства, Словакии, Эстонии, Финляндии, Португалии, Венгрии, Испании, представляющие основные политические группы.

Парламентарии "осуждают использование символов нацистских и советских режимов", указывая, что данные режимы "систематически нарушали права человека, ограничивали свободу и демократию".

"Количество жертв советского режима превышает 60 млн, более 10 млн человек были выслана в трудовые лагеря в Сибирь, жили там в нечеловеческих условиях, выполняли принудительный труд, испытывали голод и физическое насилие. Кровавые действия советского режима, террор и бесчеловечность испытали почти все оккупированные государства, а последствия этих трагических действий ощущаются до сих пор", – отмечается в письме.

Данное обращение является реакцией на инициативу в социальных сетях #WhyNotSvastika, в ходе которой Amazon призывают остановить торговлю одеждой с советской символикой. Этой осенью после волны критики от торговли майками с советской символикой отказались Walmart Inc и Adidas.

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