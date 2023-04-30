«Заплатили высокую цену за эту войну». В МИД Венгрии отреагировали на слова Зеленского по поводу членства страны в НАТО 30 апреля, 17:40 Петер Сийярто (Фото:Szijjártó Péter/Facebook)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отреагировал на заявление президента Украины Владимира Зеленского о несоответствии страны статусу члена НАТО. Чиновник заявил, что его страна заплатила очень высокую цену за войну в Украине.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Сийярто, Зеленский не имеет права оценивать поведение Венгрии как страны-члены НАТО.

«К счастью, это не ему решать. Венгерский народ уже заплатил очень высокую цену за эту войну», — заявил он.

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Сийярто добавил, что многие венгры — члены венгерской общины Закарпатья уже погибли в этой войне.

«Если это заявление означает: „Я с уважением благодарю венгров за то, что они приняли и опекают более миллиона беженцев из Украины, и я с уважением благодарю их за непрерывную отправку помощи!“, то добро пожаловать и можете на нас рассчитывать в будущем» , – написал глава МИД Венгрии.

Накануне Владимир Зеленский на вопрос, как он оценивает позицию Будапешта по поводу не поддержки вступления Украины в НАТО и возможно ли разрешить этот «спор», заявил, что в Венгрии просматривается политическая запутанность политических элит страны. Поскольку неадекватно, что страна НАТО называет дружественной страну-агрессору Россию. По его словам, Венгрия является союзником Альянса де-юре.