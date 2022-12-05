Украина подписала декларацию с Черногорией о поддержке евроатлантического курса Киева — Зеленский

5 декабря, 21:28
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Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Президент Владимир Зеленский подписал декларацию с премьер-министром Черногории Дританом Абазовичем о поддержке членства Украины в НАТО и ЕС.

«Еще один результат сегодняшнего дня — имеем новую декларацию о поддержке евроатлантического курса Украины. Уже третья такая декларация. Сегодня подписано с Черногорией», — сказал он во время вечернего видеообращения.

Видео дня

Президент напомнил, что ранее подобные декларации были подписаны с Чехией и Бельгией.

«Шаг за шагом пройдем этот путь — склоним евроатлантическое большинство в пользу Украины. И не просто на словах, а в решениях. В решениях поддержать наше присоединение к коллективной системе безопасности», — добавил украинский лидер.

Ранее посольство Украины сообщало, что в понедельник, 5 декабря, состоялась встреча в онлайн формате Абазовича с Зеленским.

31 октября соответствующую декларацию поддержала Чехия, ее подписал премьер-министр Петр Фиала. А 26 ноября премьер-министр Бельгии Александер де Кроо во время визита в Киев подписал декларацию о поддержке членства Украины в ЕС и НАТО.

Замглавы Офиса президента Игорь Жовква говорил, что аналогичные документы будут подписаны еще с несколькими странами Альянса до конца года.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Евросоюз НАТО Черногория Владимир Зеленский

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