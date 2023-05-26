Членство в НАТО будет лучшей гарантией безопасности для Украины — вице-глава Центра Скаукрофта 26 мая, 14:54 Пола Добрянская поддержала членство Украины в НАТО (Фото:gur.gov.ua)

Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности, но этого не произошло, сейчас эти гарантии может предоставить членство в НАТО, заявила вице-глава Центра Скаукрофта по стратегии и безопасности и заместительница Государственного секретаря США в 2001—2009 годах Пола Добрянская во время 15-го ежегодного Киевского форума по безопасности.



«Мы сейчас движемся к более активному привлечению Украины в НАТО, но контекст таков, что должны быть предоставлены гарантии безопасности. Речь идет об активном сотрудничестве, которое сейчас происходит и будет еще более интенсивным», — сказала она.

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«Сегодня было очень интересное обсуждение и [председатель Комитета Верховной Рады по вопросам интеграции Украины в ЕС] Иванна Климпуш-Цинцадзе напомнила всем присутствующим, что Украина помнит о Будапештском меморандуме. Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии защиты и безопасности ее территориальной целостности и суверенитета, но этого не произошло. Поэтому посыл сейчас такой, что лучшей гарантией безопасности для Украины будет членство в НАТО», — сказала она.

Добрянская поддержала предложение генерала Дугласа Люте, который во время Киевского форума по безопасности предложил создать совет Украина-НАТО.

«Можно было бы сейчас создать совет, к которому бы присоединились все государства Альянса, и можно было бы двигаться более предметно к членству Украины», — сказала она.

Говоря о своей личной позиции по этому вопросу, Пола Добрянская высказалась однозначно: «Я считаю, что Украина должна быть членом НАТО».

Кроме того, она добавила, что кроме вопроса безопасности, уже сейчас нужно говорить о восстановлении Украины.

По словам Добрянской, план восстановления Украины должен состоять из нескольких фаз: 1) реформы, которые должны происходить прямо сейчас; 2) обеспечение жильем украинцев, чтобы они могли вернуться в Украину; 3) развитие инфраструктуры, в частности энергетической.

«И я вам скажу, что эти усилия уже начались, и мы за это благодарны и американскому, и украинскому правительствам», — подытожила она.

25−26 мая проходит 15-й ежегодный Киевский форум по безопасности За нашу и вашу свободу / Fighting for NATO с участием известных международных деятелей. На форуме, в частности, был принят позиционный документ с рекомендациями к саммиту НАТО в Вильнюсе, который состоится в июле.

Киевский форум по безопасности, основанный фондом Арсения Яценюка Открой Украину, — главная платформа государства для обсуждения проблем войны и мира, национальной и мировой безопасности.

Партнерами форума являются Атлантический совет, Центр информации и документации НАТО, Национальный демократический институт, Украинский женский конгресс, Фонд Фридриха Эберта, Евроатлантический курс.



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