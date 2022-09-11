Украина планирует максимум через два года стать полноценной частью ЕС — Шмыгаль

11 сентября, 14:22
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Денис Шмыгаль во время встречи Ялтинской Европейской Стратегии, состоявшейся в Киеве 9−10 сентября (Фото:Правительственный портал)

Денис Шмыгаль во время встречи Ялтинской Европейской Стратегии, состоявшейся в Киеве 9−10 сентября (Фото:Правительственный портал)

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, в Украины есть амбиция до конца 2022 года выполнить все семь условий Европейской комиссии при предоставлении статуса кандидата и перейти к переговорному процессу о членстве в ЕС.

Об этом он заявил во время состоявшейся в Киеве встречи Ялтинской европейской стратегии, говорится на Правительственном портале.

https://www.youtube.com/watch?v=xrvM_FgYJVI

«Будем двигаться очень быстрыми темпами. Мы проанализировали, как другие страны проходили этот путь. Он занимал 5, 7, 8 лет. У нас есть амбиция максимум за два года пройти этот путь и реализовать нашу цель — быть полноценной частью Европейского Союза», — сказал глава Правительства.

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Премьер-министр подчеркнул, что Украина отстояла свой цивилизационный выбор и будет продолжать движение на Запад.

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По его словам, Россия стратегически проиграла данную войну. Она осталась в своей архаической советской модели существования со своей пропагандой и имперскими амбициями, которые не дадут им реализовать украинцы.

9−10 сентября в Киеве тайно состоялась 17-я ежегодная встреча Ялтинской Европейской Стратегии (YES). Более 400 ведущих политиков, дипломатов, бизнесменов, общественных активистов и экспертов из более чем 20 стран мира приняли участие в конференции, организованной в партнерстве с Фондом Виктора Пинчука.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. 1 июля президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмигаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление о достижении полноправного членства в Евросоюзе.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина рассчитывает стать членом Евросоюза в течение пяти лет.

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Редактор: Дарья Балагурчик

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Теги:   Украина-ЕС Денис Шмыгаль YES 2022

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