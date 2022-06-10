Шольц пообещал помочь странам Западных Балкан со вступлением в ЕС
Шольц назвал приоритетом немецкого правительства помочь странам Западных Балкан вступить в ЕС (Фото:Laura Hasani/Reuters)
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал странам Западных Балкан помочь со вступлением в Евросоюз.
Об этом он сказала после встречи с премьер-министром частично признанного Косово Альбином Курти, пишет Reuters.
По словам Шольца, немецкое правительство сделало членство этих стран в ЕС приоритетом и будет поддерживать это стремление.
Он подчеркнул, что вступление Черногории, Сербии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, а также Косово смогло бы ослабить напряжение на Балканах и влияние России.
«Очень важно послать новый сигнал уверенности и надежды, что этот процесс вступления в ЕС поддерживает со всей серьезностью, и что у него есть реальные шансы, если каждый приложит усилия», — добавил Шольц.
Курти в свою очередь затронул тему стремления Украины в ЕС на фоне полномасштабного вторжения России. Он заявил, что ЕС должен также рассматривать и возможность вступления стран Западных Балкан.
9 июня лидеры фракций Европарламента призвали Евросоюз предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС на саммите 23−24 июня.
Европарламент обратился к лидерам государств и правительств ЕС и «настоятельно призвал» предоставить статус кандидата в члены ЕС Украине и Молдове, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.
Накануне Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов.
Перед этим министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев не воспримет никакие альтернативы предоставлению статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
В конце марта премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что принятие Украины в Евросоюз по ускоренной процедуре вызовет разочарование в странах Западных Балкан. Последнее расширение Европейского Союза состоялось в июле 2013 года, тогда к ЕС присоединилась Хорватия. Вступление Хорватии в ЕС заняло 10 лет. Долгое время на членство в Евросоюзе также претендуют Северная Македония и Албания.
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