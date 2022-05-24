«Запад должен открыться». Украина заслуживает получения в июне статуса кандидата на членство в ЕС — Дуда 24 мая, 15:31 Цей матеріал також доступний українською Анджей Дуда (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что украинцы заслуживают того, чтобы Украина получила в июне статус кандидата на членство в ЕС.

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Об этом сообщает Укринформ.

По его словам, ЕС с психологической точки зрения должен показать украинскому обществу, что он открыт и поддерживает украинцев.

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«Поэтому Запад должен открыться на украинцев и сказать: да, мы вас принимаем», — сказал он.

По его словам, «это очень важный элемент».

«Поэтому мы, несомненно, будем очень активно поддерживать стремление Украины получить статус кандидата и чтобы наконец Украина стала членом ЕС», — сказал Дуда в ходе Всемирного экономического форума в Давосе.

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявлял, что скорое получение Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе маловероятно.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.

Несколько дней назад госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что заявка Украины на вступление в Европейский союз займет не менее 15−20 лет. По словам французского политика, такой процесс занимает много времени, и он не хочет предлагать украинцам «иллюзии и ложь».

9 мая президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет несколько лет. Идея с созданием «параллельной организации» заинтересовала канцлера Германии Олафа Шольца.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: если Украина не получит в июне статус кандидата в Европейский Союз, то это будет «обманом» со стороны европейцев.

Президент Владимир Зеленский исключил альтернативу статусу кандидата в ЕС и назвал их очередным компромиссом Европы и России.

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