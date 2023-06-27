Подготовка к саммиту. Зеленский заявил, что есть все основания для политического приглашения Украины в НАТО 27 июня, 14:59 Зеленский провел совещание по подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе (Фото:ОП)

Во вторник, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по подготовке к саммиту НАТО в Вильнюсе.

Об этом он сообщил в своем Telegram.

Зеленский подчеркнул, что на данный момент есть все основания для политического приглашения Украины в Альянс.

«НАТО. Вильнюс. Украина. Есть все основания для политического приглашения Украины в Альянс. Есть полное понимание гарантий безопасности для Украины на время до момента вступления», — заявил он.

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Президент добавил, что команда работает над тем, чтобы решения саммита в Вильнюсе стали реально содержательными.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники еще не имеют единой позиции о гарантиях безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.