Зеленский заявил, что Украина готова быть в НАТО и ждет решения. Германия не видит возможностей расширения блока «в разгар войны» 1 июня, 13:47 Зеленский проводит встречи во время визита в Молдову (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Молдову заявил, что украинцы готовы быть в НАТО и ожидают решения Альянса.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Молдовы Майей Санду.

Зеленский отметил, что Киев ждет, когда Альянс будет готов пригласить Украину в блок.

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«Думаю, гарантии безопасности важны не только для Украины. Они также важны для Молдовы, потому что Россия совершает агрессию в Украине и есть потенциальная угроза агрессии в других частях Европы», — отметил он.

На фоне заявлений Зеленского возможность расширения НАТО прокомментировала глава МИД германии Анналена Бербок перед встречей представителей с Альянса в Осло, пишет CNN.

«Политика открытых дверей НАТО остается в силе, но в то же время ясно, что мы не можем говорить о принятии новых членов, которые находятся в разгаре войны», — сказала она.

Бербок добавила, что встреча в Осло — это еще один шаг перед саммитом лидеров НАТО в Вильнюсе, целью которого станет достижение соглашения о том, как укрепить отношения с Киевом.

20 апреля во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства Украины в Альянсе нет. Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе Украины в развязанной Россией полномасштабной войне.

На Вильнюсском саммите в июле 2023 года Украина ожидает от НАТО конкретных предложений по членству и решений по гарантиям безопасности.