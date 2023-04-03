Столтенберг о вступлении Украины в НАТО: Весь вопрос членства утратит свою актуальность без победы в войне 3 апреля, 14:57 Столтенберг заверил в продолжении дальнейшей поддержки Украины странами НАТО (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Украина станет членом НАТО, и сейчас основное внимание уделяется тому, чтобы страна победила в войне как суверенное независимое государство Европы.

Об этом сообщил генсек Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондентка NV из Брюсселя.

«Позиция НАТО не меняется. Она состоит в том, что Украина станет членом Североатлантического союза. В то же время мы все должны понимать, что основное внимание сейчас уделяется тому, чтобы Украина победила как суверенное независимое государство Европы. Потому что без того, чтобы Украина победила в качестве суверенной независимой страны, весь вопрос членства утратит свою актуальность», — отметил он.

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Столтенберг подчеркнул, что первым шагом к любому членству Украины в НАТО будет обеспечение победы Украины. Именно поэтому страны-члены и партнеры оказывают беспрецедентную поддержку и помощь Украине и будут продолжать это делать.

«Мы призываем другие государства, чтобы они продолжали свою поддержку Украины — военную, летальную, нелетальную, но также экономическую и финансовую для Украины. Это первый и самый большой вопрос и, наверное, самый главный шаг», — добавил он.

Генсек НАТО пояснил, что также будут наблюдать за тем, как будут развиваться наши политические отношения с Украиной.

«У нас есть определенные мнения по поводу того, как мы можем расширить нашу работу и более долгосрочную перспективу — развитие институтов, продолжение реформ, переход от советских стандартов на стандарты и доктрины НАТО, обеспечение взаимосовместимости для приближения Украины к семье НАТО. Именно поэтому эти все вопросы взаимосвязаны», — сказал он.

Столтенберг не смог назвать точную дату, но заявил, что сейчас члены Альянса прилагают очень много усилий и внимания для того, чтобы Украина победила,

«Мы оказываем бесперцедентную поддержку и рассматриваем возможности расширения наших политических отношений. Для НАТО очень важным остается продолжать демонстрировать, что наша дверь остается открытой. Так же как мы это сделаем завтра, когда Финляндия обретет полноправное членство, и мы завершим этот процесс вступления для Швеции в ближайшее время», — резюмировал генсек.

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.



В феврале Зеленский прогнозировал, что Украина вступит в НАТО после завершения войны с Россией. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина присоединилась к НАТО де-факто.