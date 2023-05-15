Зеленский призвал НАТО принять «положительное политическое решение» о членстве Украины
Зеленский призвал дать сигнал Украине на июльском саммите НАТО (Фото:ОП)
Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО принять «положительное политическое решение» по заявке Киева относительно членства в Альянсе.
Об этом он сказал в видеообращении к Копенгагенскому саммиту демократии, пишет Sky News.
«Пришло время устранить самую большую неопределенность в сфере безопасности в Европе — то есть утвердить положительное политическое решение о членстве в НАТО», — отметил он.
Зеленский добавил, что это можно сделать на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.
«Это будет своевременный сигнал», — добавил украинский президент.
В своем заявлении он также сказал, что российская агрессия «не может быть прощена», а также назвал диктатора Владимира Путина «деспотом».
20 апреля во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства Украины в Альянсе нет.
Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе Украины в развязанной Россией полномасштабной войне.
Столтенберг также пригласил украинского президента на саммит в Вильнюсе, он состоится 11−12 июля.