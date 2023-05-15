Зеленский призвал НАТО принять «положительное политическое решение» о членстве Украины 15 мая, 12:26 Зеленский призвал дать сигнал Украине на июльском саммите НАТО (Фото:ОП)

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО принять «положительное политическое решение» по заявке Киева относительно членства в Альянсе.

Об этом он сказал в видеообращении к Копенгагенскому саммиту демократии, пишет Sky News.

«Пришло время устранить самую большую неопределенность в сфере безопасности в Европе — то есть утвердить положительное политическое решение о членстве в НАТО», — отметил он.

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Зеленский добавил, что это можно сделать на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.

«Это будет своевременный сигнал», — добавил украинский президент.

В своем заявлении он также сказал, что российская агрессия «не может быть прощена», а также назвал диктатора Владимира Путина «деспотом».

20 апреля во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства Украины в Альянсе нет.

Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе Украины в развязанной Россией полномасштабной войне.

Столтенберг также пригласил украинского президента на саммит в Вильнюсе, он состоится 11−12 июля.