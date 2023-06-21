У Украины будет собственный путь вступления в НАТО — Пентагон 21 июня, 11:36 В Пентагоне прокомментировали вопрос членства Украины в НАТО (Фото:Joshua Roberts/File Photo/File Photo/Reuters)

У Украины будет собственный путь вступления в НАТО, когда до этого дойдет.

Об этом сказала заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.

«У каждой страны свой путь, когда речь идет о членстве в НАТО. Мы, безусловно, воодушевлены тем, что мы видим со Швецией, и когда дело дойдет до Украины, у них будет свой собственный путь к вступлению в НАТО», — отметила она.

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Представительница Пентагона отметила, что НАТО продолжает проводить политику открытых дверей, когда речь идет о членстве в Альянсе.

Она подчеркнула, что сейчас приоритет США — пакеты безопасности для Киева и помощь в борьбе с войсками РФ.

«Мы в департаменте сосредоточены на том, чтобы убедиться, что Украина имеет то, что ей нужно на поле боя сегодня. Мы, конечно, привержены ее долгосрочным усилиям, но наши усилия сейчас сосредоточены на пакетах безопасности, которые мы предоставляем, и на том, что мы можем предоставить им на поле боя, что им нужно прямо сейчас», — резюмировала Сингх.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники еще не имеют единой позиции о гарантиях безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.