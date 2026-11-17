Александр Стубб заявил, что не знает, будет ли Украина полноценным членом НАТО (Фото: Lehtikuva/Mikko Stig via REUTERS)

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что не знает, будет ли Украина полноценным членом НАТО .

В интервью Financial Times он отказался комментировать предложение США, направленное президенту Украины Владимиру Зеленскому, о передаче Донбасса России в обмен на членство в НАТО.

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«Я не буду ничего говорить о территории Украины, поскольку это решение принимают исключительно президент Зеленский и украинский народ», — заявил он.

Он также отметил, что надеется, что Украина все же будет членом НАТО.

«Будет ли Украина в НАТО? Мой ответ: я не знаю. Я надеюсь, что будет», — подытожил он.

В ходе общения с журналистами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США впервые спросили Украину, выйдет ли она с Донбасса в случае вступления в НАТО. Если партнеры подтвердят пакет гарантий безопасности, Зеленский готов вынести это решение на общественное обсуждение.

«Американцы задали вопрос: „А если Украина вступит в НАТО, выйдет ли она из Донбасса?“ Это было впервые», — рассказал президент. В то же время он подчеркнул, что Украина не отступает и не отдает свои земли.

Президент также рассказал, что США предлагают Украине гарантии, «похожие на статьи 4 и 5» Устава НАТО. Однако на его вопрос о том, будут ли в таком случае на украинской земле находиться американские военные, в Вашингтоне ответили, что нет.