Членство Украины в НАТО снято с повестки дня, лидеры ищут «утешительную награду» — WSJ 4 апреля, 19:40 Флаги Украины и НАТО (Фото:US Embassy Kyiv, Украина / Facebook)

НАТО хочет продемонстрировать поддержку Украины, при этом и не давая лишних обещаний, ведь вопрос членства Киева в Альянсе пока «не на повестке дня», сообщает The Wall Street Journal.

В материале говорится, что когда президент США Джо Байден и другие лидеры стран НАТО соберутся на саммит в июле, они столкнутся с сильным давлением президента Владимира Зеленского по поводу прогресса относительно заявки Украины на членство.

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При этом стремление Украины присоединиться к НАТО, вероятно, усилится, если Киев добьется успеха в ожидаемом весной контрнаступлении. Издание отмечает, что ВСУ — единственные среди европейских вооруженных сил, которые не только сталкиваются с широкомасштабным нападением России, но и наносят серьезный урон путинским войскам. Потому украинцы убеждены, что это дает им право на место за столом НАТО.

В то же время WSJ отмечает, что быстрое вступление Финляндии в НАТО контрастирует со статусом и перспективами Украины в Альянсе. Так, в 2008 году в НАТО заявляли, что Украина получит членство, но не назвали временных рамок. Сейчас же официальные лица говорят, что быстрых действий нет, прежде всего потому, что Украина находится в состоянии войны с Россией, а членство поставило бы Альянс в прямой конфликт с Москвой, чего НАТО старательно избегает.

«В связи с тем, что членство Украины снято с повестки дня НАТО, лидеры обсуждают, какую утешительную награду предложить, чтобы продемонстрировать поддержку и поощрение, не обещая лишних обещаний и не обеспечивая России какую-либо пропагандистскую победу. Какой бы пакет ни приняли на саммите в Вильнюсе он ляжет в основу отношений НАТО с Киевом на месяцы или годы», — отмечают в WSJ.

Издание со ссылкой на неназванные источники сообщает, что дебаты внутри НАТО сосредоточены на таких вопросах, как предоставление Украине жестких гарантий безопасности или более размытых гарантий безопасности, а также балансирование между наращиванием краткосрочных военных возможностей и формированием долгосрочных политических связей.

При этом сейчас проходят обсуждения по поводу вида этих договоренностей. Например, Польша, Литва и Эстония настаивают на сильных гарантиях безопасности и четком пути членства с тесными политическими связями для Украины.

Другие страны, включая США, Германию и Францию, выступают за то, чтобы больше сосредоточиться на краткосрочных практических проблемах, таких как предоставление Украине оружия, финансирования и гуманитарной поддержки.