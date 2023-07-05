В свете возможной победы Трампа. У НАТО фактически остался год, чтобы определиться с Киевом — The Times

5 июля, 14:03
Поделиться:
Британский обозреватель считает, что лидеры НАТО должны предложить Украине процесс ускоренного принятия в Альянс (Фото:Alina Yarysh/File Photo/Reuters)

Британский обозреватель считает, что лидеры НАТО должны предложить Украине процесс ускоренного принятия в Альянс (Фото:Alina Yarysh/File Photo/Reuters)

На саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО должны запустить процесс ускоренного принятия, у Альянса есть год, чтобы определиться с Киевом.

Об этом говорится в материале обозревателя британской газеты The Times Роджера Боеса.

По мнению журналиста, на саммите необходимо отойти от привычных бюрократических процедур, забыть о дипломатических играх и запустить процесс ускоренного принятия Украины.

Видео дня

Боес напомнил, что по нынешним процедурам даже те страны, которые полностью отвечают всем требованиям, могут вступать в Альянс около года.

«Приоритетом на саммите НАТО является поиск промежуточного, но надежного способа обеспечения безопасности Украины, пока решение о принятии проходит через парламенты и канцелярии», — добавил обозреватель.

Он подчеркнул, что у НАТО есть около года, чтобы определиться с Украиной, ведь к власти в США может вернуться Дональд Трамп.

Читайте также:
Берега попутал. Трамп заявил, что Украине, возможно, придется отдать часть своей территории России для остановки войны

«Если это произойдет, Украина больше не сможет рассчитывать на нынешний обширный объем западной военной помощи», — пояснил Боес.

Кроме того, из трех возможных и широко обсуждаемых способов — ускоренное вооружение Украины, двусторонний договор с США и отправка в Украину международного контингента — журналист The Times назвал самым реалистичным сценарий последним.

Читайте также:
Фредерик Кемп
Фредерик Кемп
Две реальности Киева. Когда Украина наконец станет членом НАТО

Он имел ввиду некий вариант «экспедиционных сил» под британским или польским командованием.

«Эти силы поддержали бы Украину в период между приглашением и принятием. Они должны быть достаточно мощными, чтобы служить средством сдерживания», — заявил он.

Вероятно, обозреватель подразумевал, что такой контингент необходимо отправить в Украину по окончании активных боевых действий.

В таком случае, по мнению Боеса, даже приход к власти другого президента США не сможет изменить ситуацию кардинально.

Британский журналист также выразил мнение, что появление на саммите в Вильнюсе президента Украины Владимира Зеленского подтолкнет НАТО к увеличению производства боеприпасов и помощи в восстановлении военной промышленности. Этот шаг будет также признаком того, что «мозги НАТО все еще работают».

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

Читайте также:

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

poster
Дайджест NV Премиум
Бесплатная email-рассылка только лучших материалов от редакторов NV
Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Ранее агентство Axious сообщало, что президент США Джо Байден поддерживает план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству (ПДЧ), чтобы присоединиться к Альянсу.

Однако сам Байден заявил, что не имеет такого намерения, отметив, что Украина «сделала все, что связано с демонстрацией способности к военной координации», но американский президент добавил, что остаются вопросы относительно «безопасности этой системы».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   НАТО Украина-НАТО Саммит НАТО в Вильнюсе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X