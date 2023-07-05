В свете возможной победы Трампа. У НАТО фактически остался год, чтобы определиться с Киевом — The Times 5 июля, 14:03 Британский обозреватель считает, что лидеры НАТО должны предложить Украине процесс ускоренного принятия в Альянс (Фото:Alina Yarysh/File Photo/Reuters)

На саммите в Вильнюсе лидеры стран НАТО должны запустить процесс ускоренного принятия, у Альянса есть год, чтобы определиться с Киевом.

Об этом говорится в материале обозревателя британской газеты The Times Роджера Боеса.

По мнению журналиста, на саммите необходимо отойти от привычных бюрократических процедур, забыть о дипломатических играх и запустить процесс ускоренного принятия Украины.

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Боес напомнил, что по нынешним процедурам даже те страны, которые полностью отвечают всем требованиям, могут вступать в Альянс около года.

«Приоритетом на саммите НАТО является поиск промежуточного, но надежного способа обеспечения безопасности Украины, пока решение о принятии проходит через парламенты и канцелярии», — добавил обозреватель.

Он подчеркнул, что у НАТО есть около года, чтобы определиться с Украиной, ведь к власти в США может вернуться Дональд Трамп.

«Если это произойдет, Украина больше не сможет рассчитывать на нынешний обширный объем западной военной помощи», — пояснил Боес.

Кроме того, из трех возможных и широко обсуждаемых способов — ускоренное вооружение Украины, двусторонний договор с США и отправка в Украину международного контингента — журналист The Times назвал самым реалистичным сценарий последним.

Он имел ввиду некий вариант «экспедиционных сил» под британским или польским командованием.

«Эти силы поддержали бы Украину в период между приглашением и принятием. Они должны быть достаточно мощными, чтобы служить средством сдерживания», — заявил он.

Вероятно, обозреватель подразумевал, что такой контингент необходимо отправить в Украину по окончании активных боевых действий.

В таком случае, по мнению Боеса, даже приход к власти другого президента США не сможет изменить ситуацию кардинально.

Британский журналист также выразил мнение, что появление на саммите в Вильнюсе президента Украины Владимира Зеленского подтолкнет НАТО к увеличению производства боеприпасов и помощи в восстановлении военной промышленности. Этот шаг будет также признаком того, что «мозги НАТО все еще работают».

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что западные союзники еще не имеют единой позиции относительно гарантий безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Ранее агентство Axious сообщало, что президент США Джо Байден поддерживает план генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга объявить, что Украине не нужно будет выполнять план действий по членству (ПДЧ), чтобы присоединиться к Альянсу.

Однако сам Байден заявил, что не имеет такого намерения, отметив, что Украина «сделала все, что связано с демонстрацией способности к военной координации», но американский президент добавил, что остаются вопросы относительно «безопасности этой системы».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала о своем членстве.