Поддержка с Балтии. Литва приняла резолюцию с призывом официально пригласить Украину в НАТО

6 апреля, 14:57
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Литва будет принимать саммит НАТО в Вильнюсе (Фото:Johanna Geron/Pool/Reuters)

Литва будет принимать саммит НАТО в Вильнюсе (Фото:Johanna Geron/Pool/Reuters)

В четверг, 6 апреля, Сейм Литвы принял резолюцию, в которой указаны цели страны на саммите Североатлантического Альянса в Вильнюсе. Среди них есть официальное приглашение Украине вступить в НАТО.

Как сообщает LRT, в документе говорится, что «необходимо пригласить» Украину «вступить в НАТО в качестве государства-члена» на саммите НАТО в Вильнюсе. Также там есть призыв «подписать протоколы о присоединении и начать процесс ратификации, как только позволят условия».

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Согласно резолюции, это было бы стратегическим решением НАТО в стремлении к миру в Украине и Европе.

«Мы против серых зон безопасности, мы хотим доказать ошибочность тезиса о том, что Россия имеет право наложить вето на членство Украины. Мы считаем, что Украина будет способствовать нашей безопасности, сделает НАТО сильнее», — сказал глава комитета по иностранным делам парламента Литвы Жигимантас Павилионис.

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В документе подчеркивается необходимость значительного укрепления передовой обороны и сдерживания в Балтийском регионе и всей восточной части НАТО, а также увеличения сухопутных сил союзников в Литве до уровня бригады.

Резолюция также озвучивает стремление, касающееся обязательств всех стран-членов НАТО по расходам на оборону, и стремление договориться о долгосрочных инвестициях в оборонный потенциал и оборонную промышленность.

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Ближайший саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11−12 июля. В нем примут участие около 40 делегаций стран-членов и партнеров Альянса.

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.

В феврале Зеленский прогнозировал, что Украина вступит в НАТО после завершения войны с Россией. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина присоединилась к НАТО де-факто.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   НАТО Литва Резолюция Украина-НАТО

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