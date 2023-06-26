Украина хочет получить четкое приглашение о членстве в НАТО по упрощенной процедуре на саммите в Вильнюсе — Ермак 26 июня, 13:57 Ермак озвучил ожидания Киева от саммита НАТО в Вильнюсе (Фото:Андрей Ермак/Telegram)

На саммите в Вильнюсе Украина хочет получит четкое приглашение о вступлении в НАТО по упрощенной процедуре.

Об этом сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак на брифинге для ведущих немецких СМИ.

«Мы понимаем, что в условиях масштабной войны точную дату назвать невозможно. Но это станет возможно, если разрешится ситуация с безопасностью», — отметил он.

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Ермак рассказал, что сейчас продолжаются ежедневные консультации и переговоры с партнерами, чтобы предстоящий саммит стал результативным для Киева.

«Позиция Украины: ожидаемый результат — это получить на саммите в июле приглашение к упрощенному присоединению. Но, что важно, мы хотели бы получить абсолютно четкий сигнал, который бы зафиксировал путь Украины к членству в НАТО. Если сейчас продолжать политику открытых дверей, мы дадим плохой сигнал России, что она может продолжать все вещи, которые сейчас творит в Украине каждый день», — пояснил глава ОП.

Экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен, который присутствовал на встрече, также отметил, что на саммите в Вильнюсе Украина должна получить как гарантии безопасности, так и сигнал о перспективах членства в Альянсе.

«Мы должны двигаться к четкому пакету поддержки и говорить о каркасе длительных гарантий безопасности для Украины. Также в фокусе — членство в НАТО для Украины. Я верю, что это время наступит на Вильнюсском саммите», — резюмировал он.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединиться к Альянсу.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет, однако без формального приглашения Киева в Альянс.

В то же время издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники еще не имеют единой позиции о гарантиях безопасности, которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу Израиля. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути к членству в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.