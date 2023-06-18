На саммите в Вильнюсе примут долгосрочный пакет помощи Украине, который приблизит ее к членству в НАТО — Столтенберг 18 июня, 12:58 Столтенберг встретился с министром обороны Украины Алексеем Резниковым в Брюсселе 15 июня (Фото:Yves Herman/Reuters)

На саммите НАТО в Вильнюсе примут долгосрочный пакет помощи Украине, который в конечном итоге приведете е к членству в Альянсе.

Об этом сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг в инетрвью немецкому изданию Welt.

По его словам, это позволит привести Силы обороны Украины к стандартам НАТО. Также на саммите планируется активизировать политические связи.

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«Это приблизит Украину к НАТО», — сказал генсек.

Столтебнерг также подчеркнул, что будущее Украины — в НАТО, но сейчас «приоритетом для Украины является утверждение себя как суверенного и независимого государства».

«В противном случае нет возможности обсуждать вопрос о членстве. Мы должны убедиться, что после окончания этой войны будут приняты надежные меры по обеспечению безопасности Украины, чтобы Россия не смогла перевооружиться и снова напасть, и цикл российской агрессии был прерван», — резюмировал он.

11−12 июля в Вильнюсе состоится саммит НАТО. Украина рассчитывает получить на нем четкий сигнал о готовности присоединения к Альянсу.

Столтенберг заявлял, что такой сигнал будет.

В то же время издание Politico писало, что за пять недель до саммита западные союзники еще не имеют единой позиции по гарантиям безопасности, о которых просит Украина.

По данным Wall Street Journal, до вступления в НАТО страны Запада предложат Украине модель безопасности по образцу той, которую имеет Израиль. Она облегчит передачу Киеву оружия, передовых технологий и будет шагом на пути членства в Альянсе.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

