При условии гарантий безопасности. Мнения украинцев относительно приемлемости отказа от членства в НАТО разделились — опрос
В украинском правительстве говорят, что решение о вступлении Украины в НАТО теперь зависит только от стран-членов Альянса (Фото:Pascal Rossignol/Reuters)
Мнения украинцев относительно того, будет ли приемлемым отказ от членства в НАТО при условиях получения гарантий безопасности от западных стран, разделились практически поровну.
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Таковы результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.
Так, 42% опрошенных считают, что в нынешних условиях может быть приемлемо вместо НАТО получить гарантии безопасности от таких государств, как США, Великобритания, Германия и Франция.
39% респондентов продолжают настаивать, что только вступление в НАТО сможет обеспечить безопасность Украины и поэтому отказываться от этого нельзя.
19% украинцев либо не определились со своим мнением, либо вообще не согласились ни с одним из этих утверждений.
Готовность к отказу от НАТО и получению гарантий безопасности растет с запада на восток — с 35 до 50%. Вместе с тем, с 46% до 25% становится меньше тех, кто настаивает на курсе на вступление в НАТО.
Опрос проводился с 13 по 18 мая. Было опрошено 2000 человек во всех регионах Украины, за исключением оккупированных территорий Донбасса и Крыма.
15 марта президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не удастся вступить в НАТО. После начала полномасштабной войны Альянс отказался закрыть небо над Украиной и остановить российские авиаудары, утверждая, что это может привести к эскалации и началу Третьей мировой войны.
После переговоров делегаций Украины и России 29 марта в Стамбуле украинская сторона сообщила подробности идеи новой системы гарантий безопасности для Украины на фоне полномасштабного вторжения России.
Украина намерена получить от стран-подписантов гарантии безопасности, которые будут жестче, чем 5 статья Договора НАТО о коллективной обороне. Государства будут обязаны оказать помощь Украине в случае военной агрессии.
Вопрос возможного нейтралитета Украины будет решаться на всеукраинском референдуме.
3 мая вице-премьер Ольга Стефанишина заявила, что Украина не откажется от намерения стать членом НАТО, несмотря на обсуждение гарантий безопасности на мирных переговорах с Россией.
Она также заявила, что решение о вступлении Украины в НАТО зависит только от стран-членов Альянса, так как Киев подал заявку на членство еще в 2008 году и с тех пор не отзывал ее.
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