Резников заявил, что Украина фактически играет роль восточного фланга НАТО 15 июня, 09:56 Резников проверяет военную технику, которую получают ВСУ (Фото:Алексей Резников/Facebook)

Министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина фактически играет роль восточного фланга НАТО, защищая Европу «от варварской России».

Об этом он сказал в интервью Голосу Америки.

Украинский министр выразил ожидание, что во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе блок внесет ясность в вопрос членства страны в Альянсе.

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Резников подчеркнул, что защита Европы для Украины — «не просто абстрактное понятие».

«Мы уже добились впечатляющих результатов в борьбе с Россией, благодаря нашей работе со странами-членами Альянса. Мы уже собрали невероятно разнообразный арсенал вооружения и снаряжения. Мы построили логистические маршруты из стран НАТО к нам, которые являются логистическими маршрутами беспрецедентной сложности, организовали программы обучения в странах НАТО. Мы будем укреплять такое сотрудничество и в дальнейшем», — пояснил он.

Министр добавил, что теперь «вся страна ждет ясности: когда и как мы станем полноправным членом Альянса».

Он также почеркнул, что сейчас Минобороны и ВСУ стремятся «добиться максимальной оперативной совместимости со странами НАТО за счет внедрения стандартов блока».

«Наша цель — выполнить все, что находится в компетенции Минобороны и ВСУ, выстроить все практические вещи до такой степени, чтобы в Вильнюсе было максимально освобождено пространство для принятия необходимых политических решений на уровне руководителей государств», — резюмировал Резников.

8 июня министр обороны Алексей Резников заявил, что после того, как Украина подала заявление на вступление в НАТО, дискуссия относительно ее членства в блоке усилилась.

По его словам, члены Альянса внутренне готовы, что Украина к нему присоединится, но до завершения развязанной Россией полномасштабной войны не примут в него, поскольку не будет единого безусловного голосования.

В начале июня президент Владимир Зеленский заявил, что не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если Украина не получит четкого сигнала относительно своего членства.

Politico писало, что за пять недель до саммита у западных союзников нет единой позиции относительно гарантий безопасности, о которых просит Украина.