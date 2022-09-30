Зеленский заявил, что большинство стран ЕС уже видят Украину в Евросоюзе 30 сентября, 13:36 Зеленский верит, что Украина станет полноправным членом ЕС после победы над Россией (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение двух-трех лет Киев получит членство в Евросоюзе, а большинство стран ЕС уже видят там украинцев.

Об этом он сказал во время общения с университетским сообществом и общественными деятелями Швейцарии.

«Мы уже получили статус кандидата — мощно работали над этим даже во время войны. Страна избрала путь в Евросоюз. Сомнений нет, что в течение двух-трех лет мы получим членство в Европейском Союзе. По крайней мере, мы четко идем — и законодательно, и в диалоге с нашими партнерами. И большинство стран ЕС нас уже там видят», — отметил президент.

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Зеленский добавил, что после победы Украины в войне с Россией страна станет полноправным членом Евросоюза.

Он также отметил важность объединения стран Европы в тяжелое время борьбы с российским агрессором.

Зеленский подчеркнул, что любая страна, оказывающаяся под угрозой агрессии, не должна оставаться наедине с врагом. Агрессор должен знать, что он получит быстрый и сильный ответ от всего мира.

«Вдохновляет то, что мы смогли поднять дух в Европе, что объединилась Европа. Весь мир поверил, что так можно защищать демократию, так нужно защищать свободу», — резюмировал он.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. 1 июля президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление о достижении полноправного членства в Евросоюзе.

Еврокомиссия оценит достижения Украины как страны-кандидата в 2023 году.

По словам вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольги Стефанишиной, Украина рассчитывает стать членом Евросоюза в течение пяти лет.