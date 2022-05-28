Зеленский отверг альтернативы членству Украины в ЕС и заявил премьеру Нидерландов: «Если нам не место в блоке, скажите это четко» 28 мая, 16:49 Цей матеріал також доступний українською Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул, что альтернатива членству Украины в Евросоюзе неприемлема. Об этом он заявил в интервью нидерландскому каналу NOS, комментируя такие предложения и высказывания мировых лидеров.

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В частности, отвечая на вопросы журналистки о предложении президента Франции Эммануэля Макрона создать «параллельную организацию» для стран, желающих присоединиться к блоку (Украина, Грузия, Молдова), Зеленский заявил, что такой «альтернативы» «нам не нужно».

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«Нам нужна только поддержка этих стран, мы не хотим альтернативы», — подчеркнул он.

Также журналистка спросила Зеленского, разочаровало ли его, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в своем обращении к украинскому парламенту ничего не сказал о членстве Украины в ЕС. Президент ответил, что по этому поводу у них был телефонный разговор.

«Я очень откровенно сказал: если вы думаете, что нам не место в ЕС, то вы должны это сказать четко», — рассказал глава государства.

По словам Зеленского, Рютте ответил, что у ЕС есть место для Украины, «но нужно пройти определенные шаги». По его словам, население Нидерландов в большинстве своем выступило за вступление Украины в Евросоюзе, и политики также должны поддержать этот шаг, потому что их выбирает народ.

Президент добавил, что Украина готова получить статус кандидата на вступление в ЕС и понимает необходимость проведения реформ, а с таким статусом Киев получил бы сигнал, который сделал бы страну сильнее в борьбе против России.

9 мая Макрон также заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет несколько лет. Идея с созданием «параллельной организации» заинтересовала канцлера Германии Олафа Шольца. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: если Украина не получит в июне статус кандидата в Европейский Союз, то это будет «обманом» со стороны европейцев. Президент Владимир Зеленский исключил альтернативу статусу кандидата в ЕС и назвал их очередным компромиссом Европы и России.

24 мая премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что быстрое обретение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС маловероятно.

27 мая издание Corriere Della Sera сообщило, что глава британского правительства Борис Джонсон предложил Зеленскому создать новый европейский альянс, который должен стать альтернативой ЕС. Журналисты выяснили, что в него могут войти также Польша, Эстония, Латвия, Литва, а затем, возможно, и Турция.

Ранее Зеленский также исключал альтернативу статусу кандидата в ЕС и назвал их очередным компромиссом Европы и России.



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