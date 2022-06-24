Зеленский о статусе кандидата: Украина — не подушка между Западом и Россией, а будущий равноправный партнер для стран ЕС 24 июня, 10:58 Цей матеріал також доступний українською Зеленский назвал получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС точкой невозврата (Фото:ОПУ)

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получение Киевом статуса кандидата на членство в Евросоюзе является вершиной и новым томом в истории евроинтеграции страны.

«Статус кандидата — это не просто новая ступень. Это новая вершина. Не новый абзац, не новая страница и даже новый раздел. Это новый том в истории европейской интеграции Украины, который мы начали сегодня писать. И с сегодняшнего дня у этой книги нет других вариантов завершения, кроме одного: Украина в будущем станет членом ЕС. С сегодняшнего дня это закреплено на официальном уровне», — сказал он в обращении к украинцам.

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По словам украинского президента, статус кандидата — это новый статус и новый имидж, а также точка невозврата.

«Сегодня признано: Украина — не мостик, не подушка между Западом и Россией, не буфер между Европой и Азией, не сфера влияния, не серая зона, не транзитная территория. Не приграничье между орками и эльфами. Украина — это будущий равный партнер для не менее 27 стран ЕС», — подчеркнул он.

Зеленский добавил, что уже сегодня Украина сможет присоединяться к работе отдельных органов и новых программ ЕС, доступ к которым ограничен для третьих стран.

«Сегодня мы избавились от этого унизительного определения. Украина никогда не была таковой по существу, но официальная терминология называла нас именно так. Мы избавились от этого. Мы не третья страна. Не десятая, не сотая, мы будущий член Европейского Союза», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что украинцев впереди ждет очень много работы, а ключом к спеху будет сплоченность всех ветвей власти и общества.

«Несмотря на войну, мы продолжаем воплощать законодательство, нормы и правила ЕС во всех сферах жизни. Правительство разработает соответствующую дорожную карту. Следующие шаги известны — у нас есть рекомендации Еврокомиссии. От Верховной Рады ожидаем одобрения в приоритетном порядке евроинтеграционных законов. От всех вас — высокого гражданского сознания, преданности нашим ценностям и осознания того, что никто не построит нам европейскую Украину, кроме нас», — резюмировал президент.

23 июня лидеры 27 стран ЕС на саммите Европейского совета поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.

Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и ЕС.



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