«Впереди долгий путь, но Европа будет рядом». Глава Еврокомиссии обратилась к Верховной Раде 1 июля, 11:57 Урсула фон дер Ляйен выступила в Раде по видеосвязи (Фото:Ursula von der Leyen/Twitter)

В пятницу, 1 июля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Верховной Раде по видеосвязи.

Она начала свое выступление к нардепам и президенту Украины Владимиру Зеленскому, который присутствовал на заседании, с обращения на украинском языке.

Фон дер Ляйен отметила, что сегодня Украина имеет очень четкую европейскую перспективу и является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, что казалось почти невозможным еще пять месяцев назад.

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«Впереди у Украины долгий путь, но Европа будет рядом в каждом шаге, в каждой реформе, пока это будет нужно. С этих темных времен войны и до момента, когда вы переступите порог ЕС», — сказал она.

Глава Еврокомсисии подчеркнула, что украинские власти должны провести необходимые реформы как можно скорее.

«Следующие шаги находятся в пределах вашей досягаемости. Но они потребуют напряженной работы», — сказала она.

Фон дер Ляйен также отметила борьбу украинцев с войсками РФ, заявив, что украинские военные мужественно дают отпор оккупантам.

«Европа будет делать все от нас зависящее, чтобы помочь Украине выиграть эту войну. И мы не успокоимся, пока вы не победите. Восстановление страны и европейский путь идут бок о бок. Украина будет в лидерах. Необходимы крупные инвестиции. Но, чтобы максимизировать их влияние и укрепить доверие к бизнесу, их придется объединить с новой волной реформ», — добавила она.

Глава Еврокомиссии также заявила, что верит в европейское будущее Украины.

«Это ваше будущее, и только вы можете сделать его реальностью. У вас есть желание осуществить европейскую мечту в вашей стране. Вы можете изменить эту страну к лучшему, и это будет вашей окончательной победой», — резюмировала она.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.

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Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и ЕС.

Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в заключениях по соответствующим заявкам на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

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