«Впереди долгий путь, но Европа будет рядом». Глава Еврокомиссии обратилась к Верховной Раде

1 июля, 11:57
Урсула фон дер Ляйен выступила в Раде по видеосвязи (Фото:Ursula von der Leyen/Twitter)

Урсула фон дер Ляйен выступила в Раде по видеосвязи (Фото:Ursula von der Leyen/Twitter)

В пятницу, 1 июля, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила в Верховной Раде по видеосвязи.

Она начала свое выступление к нардепам и президенту Украины Владимиру Зеленскому, который присутствовал на заседании, с обращения на украинском языке.

Фон дер Ляйен отметила, что сегодня Украина имеет очень четкую европейскую перспективу и является страной-кандидатом на вступление в Евросоюз, что казалось почти невозможным еще пять месяцев назад.

Видео дня
Читайте также:
Иван Верстюк
Иван Верстюк
Украина и Евросоюз. Привыкаем к новой роли

«Впереди у Украины долгий путь, но Европа будет рядом в каждом шаге, в каждой реформе, пока это будет нужно. С этих темных времен войны и до момента, когда вы переступите порог ЕС», — сказал она.

Глава Еврокомсисии подчеркнула, что украинские власти должны провести необходимые реформы как можно скорее.

«Следующие шаги находятся в пределах вашей досягаемости. Но они потребуют напряженной работы», — сказала она.

Фон дер Ляйен также отметила борьбу украинцев с войсками РФ, заявив, что украинские военные мужественно дают отпор оккупантам.

«Европа будет делать все от нас зависящее, чтобы помочь Украине выиграть эту войну. И мы не успокоимся, пока вы не победите. Восстановление страны и европейский путь идут бок о бок. Украина будет в лидерах. Необходимы крупные инвестиции. Но, чтобы максимизировать их влияние и укрепить доверие к бизнесу, их придется объединить с новой волной реформ», — добавила она.

Читайте также:
Нас не пугают семь требований ЕС, потому что мы выполнили сотни — Зеленский

Глава Еврокомиссии также заявила, что верит в европейское будущее Украины.

«Это ваше будущее, и только вы можете сделать его реальностью. У вас есть желание осуществить европейскую мечту в вашей стране. Вы можете изменить эту страну к лучшему, и это будет вашей окончательной победой», — резюмировала она.

https://twitter.com/vonderleyen/status/1542790011078283265

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове.

Теперь для ЕС украинцы – не "они", а "мы" – Роман Ващук, дипломат

https://www.youtube.com/embed/RTFtSjtlshI

Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и ЕС.

Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в заключениях по соответствующим заявкам на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

Редактор: Татьяна Габедава

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Еврокомиссия Верховная Рада Украина-ЕС Владимир Зеленский Урсула фон дер Ляйен Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X