Фицо заявил, что Словакия не будет той страной, которая будет тормозить вступление Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в пятницу, 17 октября, заявил, что его страна будет препятствовать вступлению Украины в Европейский Союз.

Об этом он сказал по результатам совместных межправительственных украинско-словацких консультаций, говорится в трансляции на YouTube Кабмина.

По словам словацкого премьера, с украинской стороной они «очень четко» обсудили санкционные пакеты и премьер-министр Украины Юлия Свириденко «получила всю необходимую информацию».

«Мы говорили о наших разногласиях. Хотя мы уважаем волю украинских людей и Украины относительно их членства в НАТО, с другой стороны, мы четко и твердо говорим „да“ европейским амбициям Украины, что касается членства в Европейском Союзе. Здесь мы готовы поделиться всем нашим опытом», — сказал Фицо

Он отметил, что Словакия не будет той страной, которая будет тормозить членство Украины в ЕС.

«Если мы говорим нет, то мы это говорим нет искренне, если мы говорим да — то мы говорим искренне», — добавил Фицо.

5 сентября президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Словакия поддерживает Украину в движении в Евросоюз и это очень весомо.

Ранее сообщалось, что принятие 19-го пакета санкций могут затормозить Венгрия и Словакия. Будапешт стремится получить исключение из предложенного запрета на импорт российского сжиженного газа (СПГ).

Братислава же надеется на обход законов ЕС о запрете двигателей внутреннего сгорания до 2035 года, поскольку Словакия производит большое количество автомобилей.

19 сентября Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против страны-агрессора России, который нацелен, в частности, против финансового сектора. Новый пакет ограничений будет направлен против криптовалют, банков и энергетики РФ.

Журналист Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк сообщал, что новый пакет санкций против РФ может быть одобрен на саммите 23 октября.