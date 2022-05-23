Ответ на заявление Франции. Украина настаивает на предоставлении статуса кандидата на членство в ЕС в июне — МИД 23 мая, 13:08 Цей матеріал також доступний українською В МИД Украины отреагировали на заявление Франции о том, что вступление в ЕС займет до 20 лет (Фото:МИД Украины)

Украина настаивает на предоставлении статуса кандидата на членство в Евросоюзе в июне.

Война России против Украины — главные события 23 мая

Об этом в комментарии НВ заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в ответ на слова госсекретаря Франции по делам Европы Клемана Бона о том, что этот процесс займет до 20 лет.

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«Предоставление статуса кандидата в члены ЕС не означает немедленного членства. Это процесс, который нужно пройти. И мы уверены, что мы пройдем этот путь быстрее, если Франция и другие европейские влиятельные страны продемонстрируют лидерство», — сказал Николенко.

Представитель МИД отметил, что сегодня Украина — единственное место в Европе, где люди защищают европейские ценности ценой собственных жизней. Кандидатство станет важным сигналом для украинцев, что Европа ценит и уважает их усилия.

«Война России против Украины показала необходимость переосмысления будущего Европы. Подходы, которыми по сей день руководствовались европейские политики, не смогли обезопасить Европейский континент от новой агрессии. Разговоры об альтернативах, которые могут заменить полноценную интеграцию Украины в ЕС — изменение формы, но не содержания. Этот путь не сделает европейское сообщество более сильным и более процветающим», — резюмировал он.

Госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что заявка Украины на вступление в Европейский союз займет не менее 15−20 лет. По словам французского политика, такой процесс занимает много времени, и он не хочет предлагать украинцам «иллюзии и ложь».

9 мая президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет несколько лет. Идея с созданием «параллельной организации» заинтересовала канцлера Германии Олафа Шольца.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: если Украина не получит в июне статус кандидата в Европейский Союз, то это будет «обманом» со стороны европейцев.

Президент Владимир Зеленский исключил альтернативу статусу кандидата в ЕС и назвал их очередным компромиссом Европы и России.



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