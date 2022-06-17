«Решающий момент для Украины и ЕС». Боррель прокомментировал решение Еврокомиссии касательно предоставления статуса кандидата

17 июня, 15:34
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Боррель приветствовал решение Еврокомиссии по Украине (Фото:Yves Herman/File Photo/Reuters)

Боррель приветствовал решение Еврокомиссии по Украине (Фото:Yves Herman/File Photo/Reuters)

Высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель назвал рекомендацию Еврокомиссии предоставить Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе «решающим моментом» для Украины и ЕС.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Это решающий момент для Украины, Молдовы и Грузии, а также для ЕС. Это также за мир и демократию на нашем общем континенте», — отметил он.

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Боррель добавил, что сегодняшние мнения являются ключевым шагом на пути к реализации европейских устремлений трех стран.

Он заявил, что ЕС поддержит все усилия по реформированию, чтобы воплотить их в жизнь.

https://twitter.com/JosepBorrellF/status/1537757216555548672

17 июня Еврокомиссия официально рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. После этого представители Евросовета обсудят предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС во время заседания 23−24 июня.

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе приближает ее победу в войне с РФ.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов. 9 июня лидеры фракций Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.


Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Украина-ЕС Жозеп Боррель Война России против Украины

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