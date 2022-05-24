Скорое получение Украиной статуса кандидата на членство в ЕС маловероятно — премьер Нидерландов 24 мая, 12:50 Цей матеріал також доступний українською Рютте заявил, что Украина вряд ли получит статус кандидата в ближайшей время (Фото:Mark Rutte/Facebook)

Скорое получение Украиной статуса кандидата на членство в Евросоюзе маловероятно, заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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«Слишком многим странам в ЕС не нравится эта идея. Это было бы несправедливо по отношению к странам Западных Балкан, которые гораздо дольше ждут членства в качестве кандидата», — сказал он в парламенте, пишет NL Times.

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По словам Рютте, Украина может получить статус потенциального кандидата.

«Один из вариантов — Украина становится потенциальным кандидатом в члены ЕС, и ей сообщают, сколько шагов ей еще нужно сделать, чтобы получить этот статус. Так уже было с Боснией. Это также поможет гарантировать, что украинское правительство не будет демотивировано», — добавил премьер Нидерландов.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.

Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.

Несколько дней назад госсекретарь Франции по делам Европы Клеман Бон заявил, что заявка Украины на вступление в Европейский союз займет не менее 15−20 лет. По словам французского политика, такой процесс занимает много времени, и он не хочет предлагать украинцам «иллюзии и ложь».

9 мая президент Франции Эммануэль Макрон также заявил, что вступление Украины в Евросоюз займет несколько лет. Идея с созданием «параллельной организации» заинтересовала канцлера Германии Олафа Шольца.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил: если Украина не получит в июне статус кандидата в Европейский Союз, то это будет «обманом» со стороны европейцев.

Президент Владимир Зеленский исключил альтернативу статусу кандидата в ЕС и назвал их очередным компромиссом Европы и России.

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