Украина заканчивает работу над первой частью опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС — ОП 15 апреля, 16:45 Цей матеріал також доступний українською Украина рассчитывает получить статус кандидата в ЕС к концу июня (Фото:Markus Spiske/Unsplash)

Украина заканчивает работу над первой частью опросника для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

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Об этом говорится на встрече президента Владимира Зеленского с членами Кабмина.

«Идет завершение работы над первой частью анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе», — отметили в ОПУ.

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Там напомнили, что опросник Зеленскому передала 8 апреля в Киеве Президент Евросомиссии Урсула фон дер Ляен.

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Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Украинскую заявку обещали рассмотреть в ближайшее время.

1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую дать Украине статус кандидата в ЕС.

Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что лидеры ЕС поддержали евроинтеграцию Украины и «процесс начат».

21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в ЕС. По словам президента Владимира Зеленского, вывод Европейской комиссии будет подготовлен в течение нескольких месяцев.

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