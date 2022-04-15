Украина заканчивает работу над первой частью опросника для получения статуса кандидата на членство в ЕС — ОП
Украина рассчитывает получить статус кандидата в ЕС к концу июня (Фото:Markus Spiske/Unsplash)
Украина заканчивает работу над первой частью опросника для получения статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
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Об этом говорится на встрече президента Владимира Зеленского с членами Кабмина.
«Идет завершение работы над первой частью анкеты-опросника для получения Украиной статуса кандидата на членство в Европейском Союзе», — отметили в ОПУ.
Там напомнили, что опросник Зеленскому передала 8 апреля в Киеве Президент Евросомиссии Урсула фон дер Ляен.
Президент Владимир Зеленский 28 февраля подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по поводу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре. Украинскую заявку обещали рассмотреть в ближайшее время.
1 марта Европарламент поддержал резолюцию, призывающую дать Украине статус кандидата в ЕС.
Президент Литвы Гитанас Науседа объявил, что лидеры ЕС поддержали евроинтеграцию Украины и «процесс начат».
21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над выводом относительно членства Украины в ЕС. По словам президента Владимира Зеленского, вывод Европейской комиссии будет подготовлен в течение нескольких месяцев.
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