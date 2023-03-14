Переговоры о членстве Украины в ЕС должны начаться в этом году — президент Литвы 14 марта, 15:09 Науседа выразил поддержку Украине в вопросе ее членства в ЕС (Фото:David W Cerny/Reuters)

Евросоюз должен начать переговоры о членстве Украины уже в этом году, заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

Об этом он сказал во время пресс-конференции с президентом Европарламента Робертой Мецолой в Страсбурге.

«Украинцы своей кровью защищают свободу и демократические европейские ценности. Украина принадлежит к Европейскому союзу. Украинцы это доказали многими способами. И наша задача — помочь украинцам провести все необходимые реформы с целью присоединения к Евросоюзу», — отметил он.

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Науседа добавил, что ЕС должен ставить целью начало переговоров о членстве Украины уже в этом году.

Президент Литвы выразил мнение, что европейская перспектива — это то, что «дает надежду и силу украинскому народу, который сражается на поле боя за свою свободу».

Он заявил, что важно и дальше продолжать оказывать давление на Россию и применять последовательную политику санкций.

«Эти санкции должны быть болезненными, и не должно быть места для их обхода», — резюмировал Науседа.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня 2022 года поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале декабря министр по климату и Европе при министерстве иностранных дел Германии Анна Люрманн заявила, что Украина достигла большого прогресса в проведении реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, поэтому переговоры по этому вопросу могут начаться в ближайшее время.

В конце февраля Зеленский заявил, что в 2023 году пришло время для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

