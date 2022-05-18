В Евросоюзе нет разногласия по санкциям против РФ и оружию для Украины — Кулеба 18 мая, 23:28 Цей матеріал також доступний українською Флаги Европейского союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не видит разногласий внутри Европейского союза когда речь идет о санкциях против РФ или поставках оружия Украине для противостояния российской агрессии.



Война России против Украины — главные события 18 мая

Об этом сообщает NRC.

«Мы не видим разногласия между словом и делом в ЕС, когда речь идет об оружии и санкциях, но мы видим, когда речь идет о статусе кандидата на членство в Европейском Союзе. Мы уже три месяца слышим, что Украина принадлежит Европе, и о том, как мужественно мы защищаем европейские ценности. Но политического признания этого нет! Поэтому мы спрашиваем себя, насколько искренни эти прекрасные слова», — заявил Кулеба.

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Министр сообщил, что внутри Евросоюза есть «скептики» по поводу предоставления статуса кандидата для Украины, но «Европа изменилась». Кулеба подчеркнул, что необходим «политический сигнал» для Украины.

«Мы не говорим, что мы хотим войти в ЕС завтра. Предоставив нам статус кандидата, вы поможете нам преодолеть существующие проблемы, включая коррупцию, и развить нашу страну таким образом, чтобы мы все стали сильнее», — заявил министр.

Ранее Дмитрий Кулеба заявил, что по итогам войны Украина должна вернуть все оккупированные территории, включая Крым, и получить репарации от России.

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