Членство Украины в ЕС и НАТО представляет интерес для Европы — глава МИД 13 марта, 16:25 Дмитрий Кулеба (Фото:REUTERS/David Dee Delgado)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что членство Украины в ЕС и НАТО представляет прагматичный интерес для европейского сообщества и гарантирует долгосрочный мир и стабильность в Европе.

Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

«Членство Украины в ЕС и НАТО не следует воспринимать как благотворительность или откуп. Оно представляет прагматичный интерес для самого европейского сообщества. Членство Украины в ЕС и НАТО станет гарантией долгосрочного мира и стабильности», — сказал Кулеба.

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Он убежден, что половинчатые решения, такие как содержание Украины на периферии, способны лишь побудить дальнейшую российскую агрессию и не в интересах Европы.

Кулеба напомнил, что Россия продолжит свою агрессию против стран Европы, если Украина проиграет войну.



«Ошибочно думать, что обнаглевшая Россия не искала бы новых жертв. Молдова, Балканы, Центральная Европа и страны Балтии. Путин не собирался останавливаться в Украине. Итак, очевидно, насколько фундаментально связана безопасность Украины с безопасностью всей Европы», — отметил он.

В феврале президент Владимир Зеленский прогнозировал, что Украина вступит в НАТО после завершения войны. А министр обороны Алексей Резников заявлял, что Украина присоединилась к НАТО де-факто.