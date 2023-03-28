Дмитрий Кулеба заявил, что вступление Украины в ЕС и НАТО станет гарантией безопасности для Европы на десятилетия 28 марта, 14:43 Дмитрий Кулеба назвал выгоду от вступления Украины в ЕС и НАТО (Фото:Mike Segar/File Photo/Reuters)

Вступление Украины в ЕС и НАТО станет гарантирует безопасность европейского континента на десятилетия, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Об этом он сказал во время выступления в качестве почетного гостя министерского мероприятия Адриатической Хартии.

По его словам, будущее евроатлантической безопасности определяется на поле боя в Украине, а страна сейчас является донором безопасности для всего евроатлантического сообщества.

Видео дня

«Реальность состоит в том, что вступление Украины в НАТО в интересах как нашего государства, так и самого Альянса. Украинская сила, стойкость и храбрость станут весомым вкладом в коллективную безопасность, так же как большое, закаленное в бою и взаимосовместимое с армиями союзников украинское войско», — подчеркнул Кулеба.

Министр также добавил, что членство Украины в ЕС и НАТО завершит переформатирование глобальной архитектуры безопасности и «будет гарантировать безопасность европейского континента на десятилетия вперед».

Лидеры ЕС на саммите 23 июня 2022 года поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале декабря министр по климату и Европе при министерстве иностранных дел Германии Анна Люрманн заявила, что Украина достигла большого прогресса в проведении реформ, необходимых для вступления в Евросоюз, поэтому переговоры по этому вопросу могут начаться в ближайшее время.

В конце февраля Зеленский заявил, что в 2023 году пришло время для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС.

30 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина подает заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке. Документ подписали президент, а также премьер Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук.



В феврале Зеленский прогнозировал, что Украина вступит в НАТО после завершения войны с Россией. Министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что Украина присоединилась к НАТО де-факто.