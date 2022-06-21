Опрос Рейтинга: почти 90% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС, немного меньше — членство в НАТО 21 июня, 11:36 Цей матеріал також доступний українською Большинство украинцев верят в перспективу членства в ЕС в ближайшие пять лет (Фото:Valentyn Ogirenko/Reuters)

87% украинцев поддерживают вступление Украины в Евросоюз, 76% опрошенных выступают за членство в НАТО.

Таковы результаты опроса, проведенного Социологической группой Рейтинг.

В случае проведения референдума о членстве в ЕС, 4% украинцев выступили бы против, еще 8% - не голосовали бы.

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Поддержка вступления в ЕС единодушна среди представителей всех макрорегионов и возрастов.

При этом, 69% опрошенных верят в перспективу вступления в ЕС в ближайшие пять лет, еще 14% считают, что Украина станет членом ЕС в следующие 5−10 лет, 3% - через 10−20 лет. Только 7% не верят, что Украина интегрируется в Евросоюз.

Поддержка членства Украины в НАТО начала расти: 76% украинцев выступают за, 10% - против.

В марте текущего года вступление в Альянс поддерживали 68% респондентов.

В отличие от вступления в ЕС, членство в НАТО более осторожно воспринимается жителями востока страны (55% - за вступление, 20% - против, 22% не пришли бы на голосование).

Опрос проводился 18−19 июня. Было опрошено 1200 человек методом телефонного интервью во все регионах Украины, за исключением оккупированных территории Донбасса и Крыма, а также тех регионов, где отсутствовала мобильная связь. Статистическая погрешность не превышает 2,8%.

17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС. После рекомендации ЕК решение за Советом ЕС. Представители Евросовета обсудят предоставление Украине статуса страны-кандидата в ЕС во время заседания 23−24 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение о предоставлении Украине статуса кандидата на членство в Евросоюзе приближает ее победу в войне с РФ.

8 июня Европарламент поддержал резолюцию с призывом предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС. «За» проголосовали 438 евродепутатов. 9 июня лидеры фракций Европарламента призвали предоставить Украине и Молдове статус кандидата, а также работать над предоставлением такого же статуса Грузии.

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