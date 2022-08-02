Еврокомиссар по внутренним делам прибыла в Украину

2 августа, 15:59
В Киев прибыла еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон (Фото:Ylva Johansson/Twitter)

В Киев прибыла еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон (Фото:Ylva Johansson/Twitter)

Во вторник, 2 августа, в Украину прибыла еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон.

В своем Twitter она уточнила, что прибыла в Киев на поезде.

«Я здесь, чтобы обсудить практическую реализацию Директивы о временной защите, шаги по вступлению Украины в ЕС и самое главное — неизменную поддержку ЕС Украины и ее народа», — отметила она.

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Еврокомиссар добавила, что во время поездки попытается лучше понять, как лучше всего содействовать поддержке в ЕС и Украине, включая тех, кто возвращается домой из ЕС.

https://twitter.com/YlvaJohansson/status/1554408296043499521

Во время своего визита Йоханссон встретилась с вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной. Они обсудили вопросы поддержки украинских беженцев в странах ЕС.

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«Рада встретить еврокомиссара Илву Йоханссон в Киеве. Большое спасибо за быстрое реагирование ЕС на нужды миллионов украинцев, спасающихся от российского вторжения. Сформируем скоординированный подход и коммуникацию для поддержки украинцев, остающихся в ЕС и желающих вернуться», — отметила она.

https://twitter.com/StefanishynaO/status/1554431439155986437

1 июля президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление о достижении полноправного членства в Евросоюзе.

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https://www.youtube.com/embed/RTFtSjtlshI

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   Украина-ЕС Ольга Стефанишина

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