Эрдоган заявил, что Турция не поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО

19 мая, 13:27
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Эрдоган скажет «нет» вступлению Швеции и Финляндии в НАТО (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout/Reuters)

Эрдоган скажет «нет» вступлению Швеции и Финляндии в НАТО (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout/Reuters)

Президент Турции Реджип Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не поддержит членство Швеции и Финляндии в НАТО.

Об этом он сказал во время встречи с группой турецкой молодежи, пишет CNN Turk.

Эрдоган отметил, что проинформировал Альянс о своем решении сказать «нет» вступлению двух стран.

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Он также обвинил Швецию и Финляндию в том, что они являются «очагом террора, домом для террора».

«НАТО — это организация безопасности, мы не можем мириться с присутствием в ней террористических организаций. Швеция — страна террора. Если страна говорит „нет“, она не может вступить в НАТО», — сказал турецкий лидер.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Позже он сказал, что делегациям стран не нужно приезжать в Анкару для переговоров.

До этого генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Турция дала понять, что не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Он заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

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Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с президентом Финляндии 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

Редактор: Татьяна Габедава

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Теги:   НАТО Турция Швеция Финляндия Реджеп Тайип Эрдоган

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