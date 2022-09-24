Членство России в Совбезе ООН нужно приостановить — глава Евросовета

24 сентября, 00:15
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Президент Евросовета Шарль Мишель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Президент Евросовета Шарль Мишель (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Членство России в Совбезе ООН следует приостановить из-за агрессии против Украины. Это должно случится автоматически.

Об этом заявил главу Европейского Совета Шарль Мишель.

«Когда постоянный член Совета Безопасности Организации Объединенных Наций начинает неспровоцированную и неоправданную войну, войну, осужденную Генеральной Ассамблеей ООН, приостановление его членства в Совете Безопасности должно быть автоматическим», — сказал он.

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Мишель добавил, что использование права вето должно быть исключением, а сейчас это стало правилом. По его мнению, это нужно менять.

https://twitter.com/CharlesMichel/status/1573363999131009026?s=20&t=LcufcpOXGVZkgCmG-muE0g
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Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия ООН Совбез ООН Евросовет Война в Украине Шарль Мишель Война России против Украины

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