Членов НАТО призвали пополнять запасы боеприпасов как можно быстрее

27 сентября, 19:54
Поделиться:
Чрезвычайное заседание Конференции национальных директоров по вооружениям (Фото:НАТО)

Чрезвычайное заседание Конференции национальных директоров по вооружениям (Фото:НАТО)

Страны-члены НАТО призывают пополнять запасы боеприпасов как можно быстрее для продолжения поддержки Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Во вторник, 27 сентября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал чрезвычайное заседание Конференции национальных директоров по вооружениям. Встреча была посвящена последствиям войны России против Украины, а также возможностям НАТО по увеличению запасов боеприпасов.

Видео дня

Генеральный секретарь призвал членов Североатлантического союза продолжать пополнять запасы как можно скорее.

«Увеличение запасов НАТО обеспечит нам продолжение поддержки Украины», — сказал он.

Столтенберг отметил, что члены НАТО должны работать с промышленностью, чтобы пополнить запасы боеприпасов и оказывать Украине необходимую поддержку до тех пор, пока она потребуется.

https://www.youtube.com/watch?v=cI9-lLvZaqQ

В ходе встречи также обсуждались способы, посредством которых члены Альянса могут лучше понять любые пробелы в запасах и вместе устранять их.

23 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас НАТО хочет присоединиться к Украине, а не наоборот.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   НАТО Российская агрессия Вооружение Военная помощь Йенс Столтенберг Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X