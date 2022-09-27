Членов НАТО призвали пополнять запасы боеприпасов как можно быстрее 27 сентября, 19:54 Чрезвычайное заседание Конференции национальных директоров по вооружениям (Фото:НАТО)

Страны-члены НАТО призывают пополнять запасы боеприпасов как можно быстрее для продолжения поддержки Украины.

Об этом сообщает пресс-служба НАТО.

Во вторник, 27 сентября, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созвал чрезвычайное заседание Конференции национальных директоров по вооружениям. Встреча была посвящена последствиям войны России против Украины, а также возможностям НАТО по увеличению запасов боеприпасов.

Видео дня

Генеральный секретарь призвал членов Североатлантического союза продолжать пополнять запасы как можно скорее.

«Увеличение запасов НАТО обеспечит нам продолжение поддержки Украины», — сказал он.

Столтенберг отметил, что члены НАТО должны работать с промышленностью, чтобы пополнить запасы боеприпасов и оказывать Украине необходимую поддержку до тех пор, пока она потребуется.

В ходе встречи также обсуждались способы, посредством которых члены Альянса могут лучше понять любые пробелы в запасах и вместе устранять их.

23 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что сейчас НАТО хочет присоединиться к Украине, а не наоборот.