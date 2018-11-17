17 ноября 2018, суббота

Член Сената США: Россия пожалеет о вторжении на украинские территории

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Член Сената США от Республиканской партии Роджер Викер

Член Сената США от Республиканской партии Роджер Викер

Член Сената США от Республиканской партии Роджер Викер на 64-ой ежегодной сессии Парламентской ассамблеи НАТО заявил, что Альянс соглашается с необходимостью противостоять агрессивным и незаконным действиям Российской Федерации на мировой арене.

Об этом сообщает Укринформ.

"Что касается больших вопросов, то из всех членов есть понимание. Все согласны, что России надо дать отпор. Мы едины в том, что захвату Восточной Украины и Крыма необходимо противостоять", - заявил Викер.

Он также отметил, что Россия "должна проиграть в этом", ведь и США не раз подчеркивали свою приверженность этой цели, когда в прошлом году согласились поставлять летальную оружие в Украину.

"Надеюсь, российский народ как-то усвоит урок, что совершенное (агрессия на украинских территориях - ред.) было не в его интересах", - добавил сенатор.

Напомним, что в НАТО официально признали стремление Украины получить полноценное членство в Альянсе и предоставили статус страны-аспиранта.

Статус страны-аспиранта означает, что страна официально задекларировала свой интерес в присоединении к Альянсу и получает приглашение присоединиться к Интенсифицированному диалогу с НАТО по вопросам членства и связанных с ним реформ.

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