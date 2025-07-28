«Четкая позиция». Зеленский отреагировал на заявление Трампа о новом дедлайне для России по мирному соглашению

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа об установлении нового дедлайна для России для заключения мирного соглашения с Украиной.

«Четкая позиция и высказанная решимость Дональда Трампа — как раз вовремя, когда многое может измениться благодаря силе ради настоящего мира. Я благодарю президента Трампа за его сосредоточенность на спасении жизней и прекращении этой ужасной войны», — написал Зеленский в соцсети Х.

Во время вечернего видеообращения украинский президент подчеркнул, что санкции являются ключевым элементом давления на Россию. Он также отметил, что Украина в дальнейшем будет сотрудничать с США, чтобы «закончить эту войну достойно и длительным миром».

«Украина выполняет то, что обещает. Сегодня есть чрезвычайно весомое заявление президента Трампа. И это правда — именно Россия делает все, чтобы сорвать мирные усилия и затянуть эту войну. Каждую ночь удары, постоянно — российские попытки сделать Украине больно. Действительно, мир может быть, если действовать сильно и решительно, и мы неоднократно говорили — и все партнеры это знают, — что санкции — это ключевой элемент. Россия учитывает санкции, учитывает такие потери. Мир благодаря силе возможен», — сказал Зеленский.

28 июля во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии Трамп заявил, что новый дедлайн для России по заключению мирного соглашения с Украиной «закончится через 10−12 дней, начиная с сегодняшнего дня».

Ранее президент США говорил, что «очень разочарован» российским диктатором Владимиром Путиным и собирается сократить срок в 50 дней, которые давал ему для принятия соглашения о прекращении войны против Украины.

15 июля Трамп заявлял, что «конечный срок», который он установил для России, может закончиться раньше, чем через 50 дней.