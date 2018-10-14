14 октября 2018, воскресенье

Чистое небо. В Украине ВВС США тренируются противодействовать российским и китайским истребителям

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В учениях принимают участие американские истребители F-15 с и F-16
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В учениях принимают участие американские истребители F-15 с и F-16

В Украине в ходе учений Чистое небо-2018 Военно-воздушные силы США впервые тренируются противодействовать истребителям РФ и Китая, которые аналогичные украинским. Об этом сообщил генерал-майор авиации Национальной Гвардии США в штате Калифорния Клей Гаррисон в интервью телеканалу NBC.

"Мы готовимся к противодействию равным по силе противникам – РФ и Китаю. На вооружении России находятся такие же истребители", – заявил Гаррисон в разговоре об украинских истребителях.

Отмечается, что в учениях принимают участие американские истребители F-15 с и F-16.

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Ранее сообщалось, что Украина начались авиационные учения Чистое небо-2018, в которых привлекут 40 единиц авиации, десятки ракетных комплексов и сотни военнослужащих НАТО.

С украинской стороны запланировано привлечь около 20 самолетов различных типов, вертолеты, стационарные и мобильные группы подразделений противовоздушной обороны.

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