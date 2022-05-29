«Зачищают Украину от украинцев». Россияне убили в десятки раз больше мирных жителей, чем военных — Шмыгаль 29 мая, 22:27 Цей матеріал також доступний українською Тела убитых мирных жителей в Ирпене Киевской области (Фото:Zohra Bernsemra/Reuters)

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что количество гражданских жертв в результате войны России против Украины в десятки раз превышает жертвы среди украинских военных.

Война России против Украины — главные события 29 мая

Премьер в интервью BBC News Украина отметил, что россияне называют начатую ими войну в Украине «военной операцией», но это предполагает уничтожение военной инфраструктуры и войну военных с военными.

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«В нашем случае количество гражданских жертв в десятки раз превышает жертв среди военных. Это доказывает, что российская армия и Россия воюют с гражданским населением Украины, а не с нашими Вооруженными силами», — сказал Шмыгаль.

Отвечая на вопрос, почему россияне стреляют по школам, больницам и другим объектам гражданской инфраструктуры, он отметил, что этими преступлениями россияне стремятся посеять страх и создать миграционный кризис в ЕС.

Шмыгаль заявил, что российские оккупанты совершают преступления против человечности и геноцид украинского народа.

«Они зачищают Украину от украинцев — это их основная цель», — сказал премьер.

По состоянию на 26 мая в ООН зафиксировали 3974 жертв среди гражданских в результате войны России против Украины.

Из-за тяжести в ведении подсчета жертв их количество может оказаться значительно больше. По данным украинских властей, только в Мариуполе оккупанты убили более 22 тысяч мирных жителей.

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