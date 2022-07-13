Число покушений на коллаборантов в Украине будет расти — Минобороны Британии

13 июля, 09:05
В Минобороны Британии прогнозируют увеличение числа покушений на коллаборантов (Фото:Молния/Telegram)

В Минобороны Британии прогнозируют увеличение числа покушений на коллаборантов (Фото:Молния/Telegram)

В Министерстве обороны Великобритании отметили, что антироссийские настроения на захваченных территориях Украине приводят к преследованию российских и пророссийских чиновников.

В своей сводке в Twitter ведомство напоминает, что назначенная Россией администрация поселка Великий Бурлук в Харьковской области признала, что 11 июля в результате подрыва автомобиля погиб ее глава Евгений Юнаков.

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«Интенсивность нападений на чиновников, вероятно, продолжит нарастать, обостряя уже значительные трудности, с которыми сталкиваются российские оккупанты, и потенциально увеличивая нагрузку на и без того ослабленные формирования военных и служб безопасности», — говорится в сообщении.

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По данным ведомства, Россия продолжает попытки подорвать легитимность украинского государства и усилить собственное управление и административный контроль над оккупированными частями Украины. Последними примерами этого процесса стали шефство российских городов и регионов над украинскими с целью развития послевоенных администраций, а также указ Путина об упрощенном порядке получения российского гражданства украинцами.

https://www.youtube.com/embed/sQhLFu539Qw

Относительно ситуации на фронте в Минобороны Британии отметили, что в ближайшую неделю российские оккупационные войска сосредоточатся на штурме Северска и Долины.

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Так они пытаются подготовить себе путь к наступлению на Славянск и Краматорск, которые «вероятно, остаются главными целями нынешней фазы операции».

https://twitter.com/DefenceHQ/status/1547083221959155712
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Великобритания Покушение Коллаборант Война России против Украины

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