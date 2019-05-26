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Число кандидатов на пост премьер-министра Великобритании достигло семи

Сегодня, 06:58
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Число кандидатов на пост премьер-министра Великобритании достигло семи - фото

REUTERS/Simon Dawson

Тереза Мэй руководила британским правительством почти три года

После заявления премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о готовности уйти с этой должности о своем намерении занять пост лидера правящей Консервативной партии и главы кабмина сообщили уже семь британских политиков.

Как сообщает DW, выдвижение своих кандидатур анонсировали, в частности, бывший министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС Доминик Рааб и экс-лидер Палаты общин британского парламента Андреа Лидсом.

Отмечается, что Рааб пообещал «бороться за более справедливую сделку по Brexit».

Лидсом, чей уход с поста лидера нижней палаты фактически ускорил отставку Мэй, высказала мнение, что у нее есть необходимые «опыт и уверенность», чтобы «привести страну к светлому будущему».

Министр по вопросам международного развития Рори Стюарт, также заявивший о вступлении в гонку, подверг критике планы ее нынешнего фаворита, экс-министра иностранных дел Бориса Джонсона. Последний на конференции в Швейцарии выразил уверенность, что Лондон сможет выйти из ЕС без сделки с Брюсселем уже осенью.

Министр здравоохранения и социальных дел Мэтт Хэнкок, ранее подтвердивший свое выдвижение, как и Стюарт — противник жесткого Brexit.

Еще одним претендентом на лидерство в Консервативной партии является экс-министр труда и пенсий Эстер Макви.

Семерку кандидатов замыкает министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант.

Напомним, что 24 мая премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о своей скорой отставке — 7 июня она покинет пост лидера Консервативной партии, а затем и главы правительства.

Теги:   Консервативная партия Brexit Тереза Мэй Великобритания

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