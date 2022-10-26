После смерти коллеги. Чиновники из Москвы массово бегут за границу от мобилизации — СМИ

26 октября, 14:45
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Чиновники из Москвы массово бегут за границу (Фото:REUTERS PHOTOGRAPHER)

Чиновники из Москвы массово бегут за границу (Фото:REUTERS PHOTOGRAPHER)

До трети чиновников мэрии Москвы уехали из России после гибели на война против Украины мобилизованного коллеги, сообщает Верстка. 14 октября стало известно о гибели 28-летнего Алексея Мартынова, который работал начальником отдела в правительстве Москвы.

По данным издания, также уезжают из РФ сотрудники подведомственных российскому правительству организаций и министерств.

«Бегут так, что пятки сверкают. До смешного: уезжают, оставив на рабочем месте вещи, не помыв кружку», — рассказал один из анонимных собеседников издания.

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Бегство российских чиновников привело к затруднениям в работе московских ведомств: зачастую отделы департаментов простаивают сутками из-за отсутствия специалистов или не могут пользоваться возможностями электронного документооборота, так как отвечавшие за него сотрудники уехали.

Сотрудник подведомственного учреждения российского министерства транспорта рассказал журналистам, что несколько отделов «просто целиком снялись и поехали». В одном из учреждений Минздрава РФ массово уволились охранники-мужчины.

После товарищеского матча сборной России по футболу в Бишкеке в городе остались 10 человек из аппарата Российского футбольного союза. Они просто не стали садиться на обратный рейс в Москву 24 сентября.

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планируют отправить 300 тысяч резервистов.

https://www.youtube.com/watch?v=zvgZSFPrIio
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Россия Москва Мобилизация Война России против Украины

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