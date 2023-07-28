Опять опечатка: британские чиновники случайно отправили секретные письма стране-союзнице России

28 июля, 10:03
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Минобороны Великобритании (Фото:Wikimedia)

Минобороны Великобритании (Фото:Wikimedia)

Министерство обороны Великобритании начало расследование после того, как из-за опечатки электронные письма с секретной информацией вместо Пентагона были отправлены Мали, стране-союзнице России.

Об этом сообщает BBC.

Отмечается, что электронные письма были предназначены для армии США, которая использует доменное имя .MIL, но из-за пропуска буквы «I» сообщения поступили в западноафриканское государство Мали с идентификатором .ML.

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Представители оборонного ведомства Британии утверждают, что электронные письма не содержали информации, которая могла бы поставить под угрозу оперативную безопасность, а опечатка вызвала отправку не по адресу лишь небольшого количества электронных писем.

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«Мы начали расследование после того, как небольшое количество электронных писем было ошибочно перенаправлено на неправильный домен электронной почты», — сказал представитель МО Британии.

«Мы уверены, что они [письма] не содержали никакой информации, которая могла бы поставить под угрозу оперативную безопасность или технические данные», — добавил он.

Представитель МО Британии заявил, что вся конфиденциальная информация, которую использует правительственный департамент Британии, «распространяется в системах, разработанных для минимизации риска неправильного ввода». При этом само ведомство постоянно пересматривает свои процессы и сейчас выполняет работы по улучшению управления информацией с целью предотвращения потери данных и контроля за конфиденциальной информацией.

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Ранее агентство FT со ссылкой на анонимные источники сообщало, что такая же опечатка, допущенная при отправке электронных писем, привела к утечке конфиденциальных данных Пентагона, которые были ошибочно отправлены Малийской компании.

Тогда отмечалось, что такая ошибка допускается несмотря на постоянные предупреждения в течение десятилетий. Голландский интернет-предприниматель Йоханнес Зурбьер обнаружил около 117 000 неверно направленных сообщений — почти 1 000 из них поступили только 12 июля.

Издание Politico сообщало, что Украина скрывает от союзников детали своего будущего контрнаступления, пытаясь предотвратить утечку секретной информации, которая может поставить под угрозу ее позиции. По словам чиновников, которые поддерживают связь с военными лидерами Украины, их украинские коллеги назвали утечку секретных документов США одной из причин, по которой Киев сдерживается от обмена информацией о контрнаступлении, включая его сроки, где и сколько войск они планируют перебросить на позиции для проведения операции.

Редактор: Юлия Завадская

Теги:   Великобритания Мали Пентагон Конфеденциальность

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