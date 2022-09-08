Чиновники администрации Путина контролируют фильтрационные операции в Украине — США в ООН

8 сентября, 08:17
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Линда Томас-Гринфилд (Фото:REUTERS/Mike Segar)

Линда Томас-Гринфилд (Фото:REUTERS/Mike Segar)

США заявили, что фильтрационные операции на захваченных территориях в Украине контролируют чиновники администрации российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщила постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд, цитирует Укринформ.

«Я хочу четко заявить: Соединенные Штаты располагают информацией о том, что чиновники администрации президента РФ контролируют и координируют эти фильтрационные операции», — сказала она.

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Постпред США подчеркнула, что действия россиян, связанные с фильтрацией украинцев на захваченных территориях, считаются военным преступлением.

«Принудительное перемещение или депортация находящихся под защитой лиц с оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта — это серьезное нарушение Четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения, которое является военным преступлением», — подчеркнула Томас-Гринфилд.

Она отметила, что по имеющимся данным, российские власти применили фильтрацию и депортировали от 900 тысяч до 1,6 миллиона граждан Украины в РФ, часто в отдаленные регионы на Дальнем Востоке.

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По ее словам, это все делается оккупационными властями, чтобы подготовить аннексию захваченных территорий Украины, провести псевдореферендумы, в частности, в Херсонской и Запорожской областях.

«Безусловно, мы никогда не признаем каких-либо попыток России силой изменить границы Украины. Мы должны привлечь к ответственности виновников этих зверств. Мы должны ответить как международное сообщество, которое все еще уважает Устав ООН», — подчеркнула постпред США при ООН.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   США ООН депортация Линда Томас-Гринфилд Война России против Украины

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